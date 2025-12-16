Bursa Hava Durumu! 16 Aralık Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, Bursa'da hava genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıklar 9-11 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 5-8 derece arasında olacak. Rüzgar, doğu yönünden hafif esiyor. Nem oranı %56 ile %72 arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:19, gün batımı saati 17:39 olarak tahmin ediliyor.

17 Aralık Çarşamba günü, Bursa'da hava açık ve serin kalacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 11-13 derece aralığında. Akşam saatlerinde ise 4-6 derece arasında seyredecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerinden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %53 ile %74 arasında değişim gösterecek. Gün doğumu saati 08:21, gün batımı saati 17:42 olarak öngörülüyor.

18 Aralık Perşembe günü, Bursa'da hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 12-14 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 2-4 derece arasında seyredecek. Rüzgar, doğu yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %58 ile %75 arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:21, gün batımı saati 17:42 tahmin ediliyor.

19 Aralık Cuma günü, Bursa'da hava yine kapalı ve bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklıklar 11-13 derece aralığında. Akşam saatlerinde ise 6-8 derece arasında seyredecek. Rüzgarın doğu yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %55 ile %78 arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:21, gün batımı saati 17:42 olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Gündüz güneşli havanın tadını çıkarın. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların düşeceğini unutmayın. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Ancak hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Nem oranının değişkenliği hava kalitesini etkileyebilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olması faydalı olacaktır.