HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Mutasyona uğradılar: "Bu kış birden fazla virüs dolaşımda"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vardar, H3N2'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vardar, "Mevsimsel grip etkenlerinden H3N2, zaman içinde geçirdiği genetik değişimler nedeniyle bazı sezonlarda daha uzun süren ve daha ağır klinik tablolarla karşımıza çıkabiliyor. Ancak hastalığın seyri kişinin bağışıklık durumu ve eşlik eden hastalıkları gibi birçok faktöre bağlıdır" dedi.

Mutasyona uğradılar: "Bu kış birden fazla virüs dolaşımda"

Uzmanı Dr. Ali Vardar, H3N2 enfeksiyonunun genellikle ani başlayan yüksek ateş, şiddetli halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve öksürük ile kendini gösterdiğini belirterek, "Çocuklarda mide bulantısı ve kusma gibi sindirim sistemi belirtileri de görülebiliyor. Bazı olgularda şikâyetler daha uzun sürebilir" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ KOMPLİKASYONLAR GELİŞEBİLİR

Virüsün özellikle 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalığı olanlar, hamileler, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ve küçük çocuklar için daha büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Dr. Ali Vardar, "Bu gruplarda zatürre başta olmak üzere ciddi komplikasyonlar gelişebilir ve hastaneye yatış ihtiyacı artabilir" dedi.

Mutasyona uğradılar: "Bu kış birden fazla virüs dolaşımda" 1

"GRİPTE ANTİBİYOTİKLER RUTİN OLARAK KULLANILMAZ"

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Dr. Ali Vardar, H3N2'nin viral bir enfeksiyon olduğunun altını çizerek, "Gripte antibiyotikler rutin olarak kullanılmaz; çünkü antibiyotikler virüslere etki etmez. Ancak hekim değerlendirmesinde bakteriyel bir komplikasyon düşünülürse tedavi planı buna göre düzenlenir. İlk 48 saat içinde başlanan antiviral tedaviler, hastalığın süresini ve şiddetini azaltabilir. İstirahat, bol sıvı tüketimi ve semptomlara yönelik destek tedavileri de önemlidir" diye konuştu.

Mutasyona uğradılar: "Bu kış birden fazla virüs dolaşımda" 2

"BU KIŞ BİRDEN FAZLA VİRÜS DOLAŞIMDA"

Sahadan gelen gözlemlerin yalnızca H3N2'ye işaret etmediğini belirten Dr. Ali Vardar, "Bu kış grip virüslerinin yanı sıra farklı solunum yolu virüslerinin de eş zamanlı dolaşımda olduğunu görüyoruz. Bu durum tanı ve tedavi süreçlerini zorlaştırabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mutasyona uğradılar: "Bu kış birden fazla virüs dolaşımda" 3

"VAKİT KAYBETMEYİN" UYARISI

Mevsimsel grip aşısının önemine dikkat çeken Dr. Ali Vardar, "Her yıl güncellenen grip aşıları, dolaşımdaki H3N2 varyantlarına karşı koruma sağlamayı hedefler. El hijyeni, kalabalık ortamlardan kaçınma ve hastalık belirtileri olan kişilerle teması azaltmak bulaş riskini düşürür" dedi.

Dr. Ali Vardar, grip belirtileri yaşayan özellikle risk grubundaki kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini sözlerine ekledi.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan'dan Karadeniz'deki gerilimle ilgili açıklama: "İkazlarımızı iletiyoruz"Erdoğan'dan Karadeniz'deki gerilimle ilgili açıklama: "İkazlarımızı iletiyoruz"
Kars polisinden taklit ürünlere izin yokKars polisinden taklit ürünlere izin yok

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
grip virüs antibiyotik salgın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.