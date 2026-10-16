Bursa Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'nın 16 Ekim Cuma 2026 tarihli hava durumu, yılın bu dönemine uygun gözüküyor. Şehir sabah 20 derece civarında bir sıcaklıkla güne başlıyor. Sabah saatlerinde serinlik hissediliyor. Gün ilerledikçe hava daha ılık hale geliyor. Öğle saatlerinde hafif kapalı hava etkisini gösteriyor. Bu durum hafif bir yağışlı atmosferin habercisi. Tarih kokan sokaklar, hafif yağmurla birlikte güzelleşiyor. Doğanın tazeliği hissediliyor.

Bursa'daki bugünkü hava durumu sorusuna dönersek, öğleden sonra sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Gökyüzü genellikle bulutlu. Ancak, gün ortasında aralıklı olarak açılma fırsatı bulunabilir. Hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için önem taşıyor. Hafif yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak faydalı. Yürüyüş yapmak isteyenlerin, yanlarına şemsiye almaları gerekebilir. Böylece günün tadını çıkarırken, rahat hissedebilirler.

Önümüzdeki günler için hava durumu, Bursa'nın dinamik iklim yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterecek gibi. Hafta sonu sıcaklık 21 - 23 derece arasında sabit kalacak. Ancak, gün içinde hava koşulları değişebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları gerekebilir. Ailenizle piknik yapmayı düşünüyorsanız, akşam saatlerinde havanın serinleyebileceğini unutmayın.

Yağışlı günlerin yaklaşması, hava durumunu etkileyen bir başka faktör. Dış mekan aktiviteleriniz varsa, yağmurluk ya da kalın bir ceket alabilirsiniz. Yerel ulaşımda bu hava durumu nedeniyle olası aksamalar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken bunları dikkate almakta fayda var.

Bursa'da bugünkü hava durumu, doğanın yenilenen güzelliklerini ortaya koyuyor. Önümüzdeki günlerde, şehirdeki iklim dinamikleri hoş sürprizler sunabilir. Havanın tadını çıkarırken gerekli önlemleri almak önemli. Bu cennet köşede yaşamak, her mevsimde olduğu gibi yine güzel olacak.