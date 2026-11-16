Bursa Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

16 Kasım 2026 tarihinde Bursa'da hava durumu serin ve değişken bir profil sergiliyor. Kış mevsimi yaklaşıyor. Bugün sıcaklık genel olarak 20 derece civarında bekleniyor. Bu arada sıcaklıklar dalgalanabilir. Ceket veya hafif mont almak akıllıca olacaktır. Bursa'nın ikliminde sabahları serinlik hâkim. Öğle saatlerinde ısının biraz artması bekleniyor. Kapalı mekânlarda ortam ısısı genelde daha yüksek oluyor. İş yerleri ve alışveriş merkezlerinde bunu unutmamak gerekiyor.

Bugünkü hava durumuna bakacak olursak, Bursa'da parçalı bulutlu hava hâkim. Güneş zaman zaman yüzünü gösterecek. Ama bulutlar aniden bastırabilir. Bu da hafif yağışlara yol açabilir. Dışarıda geçirilen zamanı planlarken dikkatli olmakta fayda var. Havanın değişkenliği sürprizler doğurabilir. Özellikle açık havada zaman geçirmek isteyenler için dikkatli olunmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyir izleyecek. 17 ve 18 Kasım tarihlerinde sıcaklık 19-22 derece arasında dalgalanacak. İlerleyen günlerde hava biraz daha serinleyebilir. Akşam saatlerinde hafif yağışlar görülebilir. Sabah dışarı çıkacaklar, kat kat giyinmelidir. Akşam saatlerine göre hazırlık yapmak önemli. Hava hareketliliği dolayısıyla dış koşullar aniden değişebilir.

Özetle, Bursa'da 16 Kasım 2026’yı doğanın tadını çıkararak geçirebilirsiniz. Havanın değişkenliği nedeniyle ışık yağışlarına ve serin rüzgârlara dikkat edin. Dışarıda zaman geçirenlerin, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması önemlidir. Kısa süreli yağışlara karşı şemsiye almak akıllıca olacaktır. Sağlıklı ve keyifli bir gün dilerim.