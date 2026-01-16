HABER

Bursa Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 16 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hava durumu genel olarak kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişiyor, hava kalitesi ise "İyi" seviyede. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşecek ve 17 Ocak'ta 1 ile 7 derece arasında, 18 Ocak'ta ise 0 ile 4 derece arasında olması bekleniyor. Hafif kar yağışı öngörülüyor. Soğuk hava koşulları nedeniyle dikkatli olmak, ısınmak ve gerekli önlemleri almak önemli.

Taner Şahin

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma günü. Bursa'da hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişiyor. Hava kalitesi "İyi" seviyesinde.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar daha da soğuyacak. Bu gün 1 ile 7 derece arasında olacak. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık 0 ile 4 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 19 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 2 ile 6 derece olacak. Hava bulutlu ve güneşli olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak giyinmek önemli. Islanmamak için uygun önlemler almak da şart. Buzlanma ve don olaylarına karşı temkinli olunmalı. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli sürülmesi önerilir.

