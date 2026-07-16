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Bursa Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklık 24 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 12 dereceye düşecek. Hava genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu. Kuzeydoğudan eserken rüzgar hızı 6 km/saat seviyesinde kalacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 23 - 27 derece arasında değişecek ve açık hava etkinlikleri için ideal koşullar oluşacak. Bu güzel havada yürüyüş ve piknik planlayın.

Bursa Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

16 Temmuz 2026 Perşembe günü Bursa'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 derece civarında olacak. Gece ise 12 dereceye düşecek. Hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Rüzgar hızı 6 km/saat civarında. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Nem oranı %29 seviyelerinde olacak.

Bursa'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Gündüz sıcaklık 23 - 25 derece arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli kalacak. Gece sıcaklık ise 11 - 13 derece civarına düşecek. Rüzgar 5 - 7 km/saat hızında esecek. Kuzeydoğudan gelen rüzgar, hafif bir esinti sağlayacak. Nem oranı %28 - %30 seviyelerinde bulunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 17 Temmuz Cuma günü sıcaklık 23 - 25 derece arasında olacak. Hava yine genellikle güneşli olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 24 - 26 dereceye yükselecek. Hava açık ve güneşli kalacak. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık 25 - 27 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı 5 - 7 km/saat olacak. Nem oranı yine %28 - %30 seviyelerinde kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Gündüz hafif kıyafetler tercih etmek iyi bir fikir. Akşam saatlerinde ise ceket almak faydalıdır. Hafif rüzgar nedeniyle şemsiye veya rüzgar geçirmez giysi ihtiyacı kalmayacak. Düşük nem oranı hava kalitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Açık hava yürüyüşleri ve piknikler için ideal bir dönemdesiniz.

Bursa'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu çok güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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