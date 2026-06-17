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Bursa Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu, 17 Haziran 2026 tarihinde oldukça keyifli. Gündüz sıcaklık 27 ile 30 derece arasında ölçülüyor. Rüzgar hızı 4 km/s seviyelerinde, nem oranı ise %32. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalmaya devam edecek. 18 Haziran'da sıcaklık 24 ile 27 derece, 19 Haziran'da ise 25 ile 28 derece olacak. Bu güzel havalarda güneş ışınlarından korunmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önem taşıyor.

Bursa Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 ile 30 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 4 km/s civarında. Nem oranı ise %32 olarak ölçülmekte. Bu koşullar altında Bursa'daki hava, "güzel ve güneşli" şeklinde tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalmaya devam edecek. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklık 24 ile 27 derece arasında olacak. Hava genel olarak güneşli olacak. 19 Haziran Cuma günü sıcaklık 25 ile 28 derece arasında seyrederken, hava yine güneşli olacak. 20 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 27 ile 29 derece arasında ölçülecek. Hava açık ve ferah olacak.

Bu güzel havaların tadını çıkarmak önemli. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda fazla kalmamaya özen gösterilmelidir. Bol su içmek vücudu nemli tutar. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, rahat bir gün geçirmenize katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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