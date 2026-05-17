Bursa Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Mayıs 2026 Pazar, Bursa'da hava durumu hafif yağışlıdır. Sıcaklık 20 derece civarındadır. Bu durum, Bursa'da tipik bir bahar günü olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Mayıs Pazartesi hafif yağmurlu, sıcaklık ise 19 derece civarında olacak. 19 Mayıs Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 24 dereceye kadar çıkacak. 20 Mayıs Çarşamba günü ise hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. O gün sıcaklık 18 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerekir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Gerekirse katları çıkarıp giymek de önemlidir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu bahar mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacaktır. Hafif yağışlar ve ılıman sıcaklıklar beklenmektedir. Bu durum, bahar için geçerli bir hava durumu göstermektedir.