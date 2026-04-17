Bursa Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, Bursa'da hava durumu genel olarak bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 16-18 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 14-15 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 9-11 derece arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %74 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklıklar 13-15 derece arasında olacak. Hafif yağışlı hava koşulları bekleniyor. Pazar günü sıcaklıklar yine 13-15 derece civarında seyredecek. Yer yer sağanaklar görülebilir. Pazartesi günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 16-17 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih ediniz. Bu, sizi daha rahat tutacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alabilen kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmeyen bir mont bulundurmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.