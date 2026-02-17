HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 17 Şubat Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Gün içinde hafif yağışlarla birlikte sıcaklığın 14 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise 12 dereceye düşerek yağmurlu bir hava hakim olacak. Rüzgar güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Nem oranı ise %70 ile %80 arasında değişiklik gösterecek.

Bursa Hava Durumu! 17 Şubat Salı Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı, Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 11 derece olacak. Hafif yağışlı bir hava beklentisi var. Gündüz, sıcaklık 14 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlı koşullar devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak.

Rüzgar güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Nem oranı gün boyunca %70 ile %80 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 18 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 19 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında değişecek. Daha sıcak bir hava hakim olacak. 20 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları 7 ile 16 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava beklentisi var.

Bursa'da bugünden itibaren yağışlı ve rüzgarlı hava koşulları etkili olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın şiddetli olabileceğini göz önünde bulundurun. Açık alanlarda dikkatli olmanızda yarar var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinsiyet değiştirmeye sıkı kural! Aynı cinsiyette olanların düğün yapmasına hapis cezasıCinsiyet değiştirmeye sıkı kural! Aynı cinsiyette olanların düğün yapmasına hapis cezası
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayıİntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.