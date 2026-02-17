Bursa Hava Durumu! 17 Şubat Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı, Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 11 derece olacak. Hafif yağışlı bir hava beklentisi var. Gündüz, sıcaklık 14 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlı koşullar devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak.

Rüzgar güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Nem oranı gün boyunca %70 ile %80 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 18 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 19 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında değişecek. Daha sıcak bir hava hakim olacak. 20 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları 7 ile 16 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava beklentisi var.

Bursa'da bugünden itibaren yağışlı ve rüzgarlı hava koşulları etkili olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın şiddetli olabileceğini göz önünde bulundurun. Açık alanlarda dikkatli olmanızda yarar var.