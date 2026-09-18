HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 18 Eylül 2026 tarihi, serin ve keyifli bir hava ile karşılanıyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Güneşli günde hafif rüzgar hissediliyor. Ancak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artabilir. Bu nedenle, kıyafetlerinizi kat kat seçmeli ve yanınıza şemsiye almayı unutmamalısınız.

Bursa Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bursa'da 18 Eylül 2026 tarihinde hava durumu, şehrin karakteristik iklimiyle uyumlu. Bugünkü hava merak edenler için serin bir atmosfer hakim. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sağlıyor. Güneşin yüzünü gösterdiği bu günde hafif bir rüzgar hissediliyor. Bununla birlikte, Bursa'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor.

Havanın açık olmasını fırsat bilerek, Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini gezmek ideal. Örneğin, Uludağ'a çıkmak veya tarihi camileri ziyaret etmek keyifli olabilir. Ancak, hava güzel görünse de, ani değişiklikler olabilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir hırka veya yağış geçirmez ceket bulundurmanız faydalı.

Önümüzdeki günlerde Bursa hava durumu genel değerlendirme yaparsak, sıcaklıkların artış göstermesi bekleniyor. Sıcaklık 21 ile 26 derece arasında değişebilir. Günlerin ilerleyen saatlerinde ani sıcaklık dalgalanmaları olabilir. Bu nedenle giyineceğiniz kıyafetleri kat kat seçmekte fayda var. Ayrıca, bu günlerde hafif yağış ihtimali de bulunuyor. Açık havada vakit geçirecekseniz, her ihtimale karşı hazırlıklı olmalısınız.

Dışarı çıkarken bir şemsiye veya yağış geçirmez üst almak, ani yağışlardan koruyabilir. Sıcak günler geldiğinde su içmeyi unutmamak vücut sağlığı için önemlidir. Gün içinde güneşin etkisinden korunmak için gölgede kalmayı ve şapka takmayı düşünmelisiniz.

Bursa'da 18 Eylül 2026 tarihindeki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak iklimin getirdiği sürprizlere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bugünkü hava güzel bir gün geçirmenizi mümkün kılıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu ise sıcaklık değişimlerine dikkat ederek plan yapmanızı gerektirecek gibi görünüyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi! Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!
Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındıHasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Son çeteyi çökertinceye kadar bu mücadele bitmeyecek"

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Son çeteyi çökertinceye kadar bu mücadele bitmeyecek"

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

‘Aşk-ı Memnu'nun ‘Arsen Halası' Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

‘Aşk-ı Memnu'nun ‘Arsen Halası' Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

İslam Memiş’ten Fed ve petrol uyarısı: Dengeler değişebilir

İslam Memiş’ten Fed ve petrol uyarısı: Dengeler değişebilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.