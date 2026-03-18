Bursa Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Mart 2026 Çarşamba günü, Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 5 derece olacak. Hava çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Bu, günün en yüksek sıcaklığı olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek.

Önümüzdeki günlerde, 19 Mart Perşembe günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 3 ile 7 derece arasında olacak. 20 Mart Cuma günü, yağmur ihtimali sürecek. Sıcaklık 4 ile 7 derece arasında kalacak. 21 Mart Cumartesi günü de yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklık yine 4 ile 7 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmak önemli. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgâra karşı koruyucu önlemler almak gerekir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmeli. Su geçirmeyen dış giyim de ıslanmaktan koruyacaktır.

Bursa'da hava durumu değişkenlik göstermeye devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.