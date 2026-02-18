Bursa Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Bursa'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5°C civarında ölçülecek. Hissedilen sıcaklık ise 4°C olarak kaydedilecek. Gün boyunca yağışlı hava etkisini sürdürecek. En yüksek sıcaklık 9°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 2°C'ye kadar düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı ise %85 civarında olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi önemlidir. Su geçirmez giysiler, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen bir mont kullanmak faydalı olur. Ayrıca, sokaklarda oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Mümkünse su birikintilerinden uzak durmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 19 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıklarının 10°C civarına yükselmesi bekleniyor. Güneşli bir gün yaşanması ön görülüyor. 20 Şubat Cuma günü sıcaklıkların 15°C'ye kadar çıkması tahmin ediliyor. Artan bulutlarla birlikte hava koşulları daha ılıman olacak. 21 Şubat Cumartesi yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanarak ıslanmaktan korunabilirsiniz. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlere karşı vücut koruması için kat kat giyinmek faydalı olacaktır.