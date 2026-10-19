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Bursa Hava Durumu! 19 Ekim Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 19 Ekim 2026 tarihinde hava durumu oldukça keyifli. Bugün sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hafif bulutların ardından güneş kendini göstermeye başladı. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün geçirebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Ancak hafif yağışlar ayrıca planlarınıza dikkat etmenizi gerektiriyor. Hava koşullarını dikkate almak önemlidir.

Bursa Hava Durumu! 19 Ekim Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

19 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Bursa'nın hava durumu oldukça keyifli. Bugün sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneş, hafif bulutların ardında kendini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde serin bir atmosfer hissediliyor. Günün ilerleyen saatleriyle birlikte daha sıcak bir hava bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce kıyafetlerinizi havanın değişen dinamiklerine göre seçmek de önemlidir. Bugünkü hava, "ılıman ve keyifli" olarak tanımlanabilir.

Öğle saatlerinde sıcaklık biraz daha artabilir. Bu sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif bir rüzgar hissedilebilir. Bu nedenle yanınıza ince bir ceket almanızda yarar var. Bursa hava durumu, şehirde piknik yapmayı teşvik ediyor. Açık hava etkinliklerine katılmak için uygun bir zaman.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyir izleyebilir. Sıcaklıkların 19 ile 23 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Gökyüzünde yoğunlaşacak bulut kümeleri ve hafif yağışlar olabilir. Bu durum, açık hava planlarınızı etkileyebilir. Bu nedenle, planlarınızı yaparken dikkate almanız gereken bir faktördür.

Bursa'da yaşayanlar veya burayı ziyaret etmeyi düşünenler, hem güneşli hem de sulu havalarla karşılaşabilir. Hava durumu değişimlerine karşı hazırlıklı olmak iyi bir fikirdir. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Anlık hava değişimlerine göre hareket etmek, olası sorunları en aza indirecektir.

Bursa'da hava durumu genel olarak keyifli geçiyor. Bugünkü hava açık hava etkinlikleri için oldukça uygun. Önümüzdeki günlerde ılımlı sıcaklıklar devam ederken, yağış ihtimaline karşı tedbirli olmak faydalıdır. Şehirdeki bu güzel havaların tadını çıkarabilirsiniz. Hava değişimlerine ayak uydurarak yazın son demlerinin keyfini sürmelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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