HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu ılıman bir şekilde seyrediyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 15 dereceyken, öğle ve akşamda 23 dereceye ulaşacak. 20 Haziran'da gündüz sıcaklığı 25 derece, gece ise yine 11 derece olacak. 21 ve 22 Haziran günü, güneşli bir hava hakim olacak. Açık hava etkinlikleri için oldukça uygun bir dönem. Güneş kremi ve ceket unutulmamalı.

Bursa Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bursa'da 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu keyifli. Sabah saatlerinde sıcaklık 15 derece. Çok bulutlu bir hava var. Gün ilerledikçe bulutların azalması bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 23 derece olacak. Hava genellikle açık kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Bu, Bursa'daki hava durumunun ılıman ve rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

20 Haziran Cumartesi günü, gündüz sıcaklığı 25 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık yine 11 derece civarı. Hava genellikle kısmen güneşli olacak. 21 Haziran Pazar günü gündüz hava sıcaklığı 27 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 10 derece olacak. Hava tamamen güneşli olarak devam edecek. 22 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklık yine 27 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hava bol güneş ışığı alacak.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle ılıman ve güneşli geçecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınıza bir ceket almanızda fayda var. Güneş ışınlarının yoğun olduğu öğle saatlerinde, güneş kremi kullanmak önemlidir. Böylece Bursa'daki hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaçırılan Erhan Karaal bulundu! Gözaltılar varKaçırılan Erhan Karaal bulundu! Gözaltılar var
Kaza sonrası ilginç olay! Her yerde arıyorlarKaza sonrası ilginç olay! Her yerde arıyorlar

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cemil Tugay CHP’den istifa etti

Cemil Tugay CHP’den istifa etti

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.