Bursa Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu keyifli. Sabah saatlerinde sıcaklık 15 derece. Çok bulutlu bir hava var. Gün ilerledikçe bulutların azalması bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 23 derece olacak. Hava genellikle açık kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Bu, Bursa'daki hava durumunun ılıman ve rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

20 Haziran Cumartesi günü, gündüz sıcaklığı 25 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık yine 11 derece civarı. Hava genellikle kısmen güneşli olacak. 21 Haziran Pazar günü gündüz hava sıcaklığı 27 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 10 derece olacak. Hava tamamen güneşli olarak devam edecek. 22 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklık yine 27 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hava bol güneş ışığı alacak.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle ılıman ve güneşli geçecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınıza bir ceket almanızda fayda var. Güneş ışınlarının yoğun olduğu öğle saatlerinde, güneş kremi kullanmak önemlidir. Böylece Bursa'daki hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz.