Bursa Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bugün Bursa'da hava durumu genellikle açık ve güneşli, gündüz sıcaklığı 10 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 1-2 derece aralığında seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. 20 Şubat Cuma günü hava bulutlu olacak, gündüz sıcaklıklar 15 dereceye yükselebilir. 21 Şubat'ta da bulutlu hava devam edecek. Hafta sonu için karla karışık yağmur bekleniyor. Planlarınıza dikkat edin, hava koşullarını göz önünde bulundurun.

Zeynel Eren Ölüç

Bursa'da hava durumu bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe, genellikle açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 1-2 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir zaman.

Gelecek günlerde Bursa'da hava koşullarında değişiklikler olacak. 20 Şubat Cuma günü hava bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 15 derece civarına çıkacak. 21 Şubat Cumartesi, hava bulutlu kalacak. Sıcaklıklar ise 10 derece civarında seyredecek. 22 Şubat Pazar günü karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 3 dereceye düşecek. Hafta sonu planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız.

Bursa'da hava durumu değişken olabiliyor. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemli. Özellikle hafta sonu için plan yaparken dikkatli olmalısınız. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düştüğü ve yağışların olacağı günlerde dikkatli olmalısınız. Uygun kıyafetler seçin ve dışarıda dikkatli olun. Olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi önleyebilirsiniz.

