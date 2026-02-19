Bursa Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe, genellikle açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 1-2 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir zaman.

Gelecek günlerde Bursa'da hava koşullarında değişiklikler olacak. 20 Şubat Cuma günü hava bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 15 derece civarına çıkacak. 21 Şubat Cumartesi, hava bulutlu kalacak. Sıcaklıklar ise 10 derece civarında seyredecek. 22 Şubat Pazar günü karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 3 dereceye düşecek. Hafta sonu planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız.

Bursa'da hava durumu değişken olabiliyor. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemli. Özellikle hafta sonu için plan yaparken dikkatli olmalısınız. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düştüğü ve yağışların olacağı günlerde dikkatli olmalısınız. Uygun kıyafetler seçin ve dışarıda dikkatli olun. Olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi önleyebilirsiniz.