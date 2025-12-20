Bursa Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Aralık 2025 Cumartesi, Bursa'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 9 - 10 derece arasında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklığın 5 - 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 - %70 aralığında ölçülecek. Gün doğumu saati 08:21. Gün batımı ise 17:39'da olacak.

Önümüzdeki günlerde Bursa'daki hava durumu benzer kalacak. 21 Aralık Pazar günü sıcaklık 7 - 11 derece arasında değişecek. Hava bu günde bulutlu olacak. 22 Aralık Pazartesi günü sıcaklık 9 - 10 derece civarında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. 23 Aralık Salı günü sıcaklıklar 9 - 13 derece arasında değişecek. Bu gün hava bulutlu kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Bulutlu hava koşulları hakim olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olmak gerekir. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korumaya yardım eder. Ayrıca, hava koşullarına bağlı olarak trafik durumunun değişebileceğini unutmamalıyız. Yola çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.