Bursa Hava Durumu! 20 Ocak Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu 20 Ocak 2026 Salı günü soğuk ve bulutlu bir tablo çizecek. Sıcaklık -5 ile 3 derece arasında değişirken, nem oranı %74 seviyesinde olacak. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklık -4,9 dereceye kadar düşecek. Yeni günlerde ise sıcaklıkların artması, 21 Ocak'ta hafif kar yağışı ve 22 Ocak'ta sağanak yağış beklentisi ile havanın değişkenlik göstereceği öngörülüyor. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır.

Ufuk Dağ

Bursa'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile -5 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -4,9 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık, 2,2 dereceye kadar yükselebilir. Nem oranı %74 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 7,4 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 08:21 olarak hesaplandı. Gün batımı ise 18:07'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 2 ile 4 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 23 Ocak Cuma günü hava daha da ısınacak. 5 ile 12 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Yağışların devam etmesi olasıdır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Soğuk ve yağışlı günlerde vücut ısısını korumak gerekir. Yağışlı günlerde yollarda dikkatli olunmalıdır. Sürüş koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Bu, günlük planlarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olur.

