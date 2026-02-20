HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve gökyüzü açıktır. Gündüz sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. Ancak cumartesi günü sıcaklık 15 dereceye düşecek ve yağış bekleniyor. Pazar günü daha fazla düşüşle sıcaklık 7 dereceye inebilir. Hava koşullarındaki bu değişimlere karşı hazırlıklı olmak, açık hava etkinlikleri için güneşli günleri tercih etmek önemlidir.

Bursa Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bursa'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güzel. Gündüz sıcaklık 19 derece civarında. Gece ise sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. Gökyüzü açık ve güneşli olacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Cumartesi günü hava değişecek. Sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek. Zaman zaman yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Pazar günü sıcaklık daha da düşecek. 7 derece civarında olacak. Yağışların devam etmesi öngörülüyor. Pazartesi günü ise sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Kapalı, bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmeyen bir mont taşımak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek iyi bir çözüm. Vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Hava koşullarına göre plan yaparken, açık hava etkinliklerini güneşli günlere denk getirmek daha keyifli olabilir.

Bursa'da bugün hava durumu oldukça güzel ve güneşli. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarında değişiklikler olacak. Yağışlı ve daha serin günlere hazırlıklı olmakta fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump’tan UFO hamlesi: Gizli belgelerle ilgili komplo teorileri gerçek mi?Trump’tan UFO hamlesi: Gizli belgelerle ilgili komplo teorileri gerçek mi?
İstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltıİstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.