Bursa Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güzel. Gündüz sıcaklık 19 derece civarında. Gece ise sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. Gökyüzü açık ve güneşli olacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Cumartesi günü hava değişecek. Sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek. Zaman zaman yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Pazar günü sıcaklık daha da düşecek. 7 derece civarında olacak. Yağışların devam etmesi öngörülüyor. Pazartesi günü ise sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Kapalı, bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmeyen bir mont taşımak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek iyi bir çözüm. Vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Hava koşullarına göre plan yaparken, açık hava etkinliklerini güneşli günlere denk getirmek daha keyifli olabilir.

Bursa'da bugün hava durumu oldukça güzel ve güneşli. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarında değişiklikler olacak. Yağışlı ve daha serin günlere hazırlıklı olmakta fayda var.