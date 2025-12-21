HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 14 derece, gece ise 9 dereceye düşecek. Nem oranı %77 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 5.6 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 24 Aralık'ta sağanak yağış bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava tahminlerini düzenli kontrol etmeleri öneriliyor.

Bursa Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bursa'da, 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %77 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 5.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 08:22, gün batımı ise 17:40 olarak hesaplanmıştır.

Bursa'da bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir durum. Kapalı ve bulutlu hava, dışarıda vakit geçirenler için uygun olmayabilir. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Aralık Pazartesi günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 9 derece civarında, gece saatlerinde ise 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 23 Aralık Salı günü, bulutlu bir başlangıç sonrası güneşin geri dönmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında, gece ise 1 derece civarında olacak. 24 Aralık Çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 10 derece civarında, gece ise 5 dereceye kadar düşecek.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Özellikle 24 Aralık Çarşamba günü beklenen sağanak yağış, dışarıda vakit geçirenlerin hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini düzenli kontrol etmeli, gerektiğinde önlemlerinizi almalısınız.

Bursa'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle 24 Aralık Çarşamba günü beklenen sağanak yağışa karşı hazırlıklı olmanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybettiPolisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti
Mezarlıktaki araçta iki genç ölü bulunduMezarlıktaki araçta iki genç ölü bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.