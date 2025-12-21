Bursa Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da, 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %77 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 5.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 08:22, gün batımı ise 17:40 olarak hesaplanmıştır.

Bursa'da bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir durum. Kapalı ve bulutlu hava, dışarıda vakit geçirenler için uygun olmayabilir. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Aralık Pazartesi günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 9 derece civarında, gece saatlerinde ise 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 23 Aralık Salı günü, bulutlu bir başlangıç sonrası güneşin geri dönmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında, gece ise 1 derece civarında olacak. 24 Aralık Çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 10 derece civarında, gece ise 5 dereceye kadar düşecek.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Özellikle 24 Aralık Çarşamba günü beklenen sağanak yağış, dışarıda vakit geçirenlerin hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini düzenli kontrol etmeli, gerektiğinde önlemlerinizi almalısınız.

