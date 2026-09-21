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Bursa Hava Durumu! 21 Eylül Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça keyifli. Güneşli günler ile yerel yağışlar bir arada yaşanıyor. Sabah serinliği, öğleye doğru sıcaklıkların 20 dereceye ulaşmasıyla yerini 19-22 derece arasındaki sıcaklıklara bırakıyor. Açık hava aktiviteleri için uygun olan gün, hafif bir ceket ve şemsiye ile değerlendirilebilir. Gelecek günlerdeki hava değişkenlik gösterse de Bursa'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için her zaman fırsatlar sunuyor.

Bursa Hava Durumu! 21 Eylül Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 21 Eylül 2026 tarihinde Bursa'da hava durumu dikkat çekiyor. Şehrin doğal güzellikleri göz kamaştırıyor. Hava koşulları, Bursalılar için keyifli bir gün sunuyor. Sabah saatlerinde hava hafif serin. Öğleye doğru sıcaklık 20 dereceye ulaşıyor. Gün boyunca güneşli saatlerin yanı sıra yerel yağışlar bekleniyor. Temiz bir gökyüzü var. Hemen hemen hiç bulut yok. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için فرصت sunuyor.

Günün ortalarına yaklaştıkça sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum, açık hava aktiviteleri için uygun. Bursa'da dışarıda vakit geçirecekseniz, hafif bir ceket almak mantıklı. Akşam saatlerinde sıcaklık biraz düşebilir. Hava durumuna göre hazırlık yapmak önemli. Ani bir yağış ihtimaline karşı yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Hava raporlarına göre sıcaklık 18 ile 23 derece arasında dalgalanacak. Hafta ortasında daha fazla yağış bekleniyor. Dışarıda plan yapacaklar için önlem almak gerekiyor. Özellikle çocuklar ile dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, doğru kıyafetler seçmelisiniz. Etkinliklere uygun düzenlemeler yapmak önemli. Hafif yağışlar bekleniyorsa, planlarınızı esnek tutmak iyi olacaktır.

Bursa'da hava durumu hakkında bilgi edinmek için değerlendirmeleri takip etmek faydalı. Her koşulda doğanın tadını çıkarmayı unutmamalıyız. Yağmurlu ya da güneşli günlerde, Bursa'nın güzelliklerini keşfetmek için fırsatlar var. Bu şehrin doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri her hava koşulunda değerlendirmeye değer.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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