Bursa Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Nisan 2026 Çarşamba, Bursa'da hava bulutlu ve yağışlı. Sabah saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye gerileyecek. Hafif yağışlar sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Hafif yağışlar devam edecek.

Rüzgar sabah saatlerinde güneybatıdan esecek. Hızı saatte 4 kilometre olacak. Öğle saatlerinde rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı yine saatte 4 kilometre olacak. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı 6 kilometreye çıkacak. Gece saatlerinde rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 6 kilometre olarak kalacak.

Nem oranı sabah saatlerinde %89 olacak. Öğle saatlerinde %93'e yükselecek. Akşam saatlerinde nem oranı %93'te kalacak. Gece saatlerinde de nem oranı %93 olarak kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak:

23 Nisan Perşembe, bulutların arasından güneş ara ara görünecek. Gündüz sıcaklığı 12 derece, gece sıcaklığı 0 derece civarında olacak.

24 Nisan Cuma, daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16 dereceye yükselecek, gece sıcaklığı 3 derece civarında kalacak.

25 Nisan Cumartesi, yer yer bulutlu, ardından güneşli bir hava olacak. Gündüz sıcaklığı 18 derece, gece sıcaklığı 6 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak önemlidir. Güneşli günlerde ise güneş kremi kullanmak gereklidir. Uzun süre doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak cilt sağlığına katkı sağlar.