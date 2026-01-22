HABER

Bursa Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 22 Ocak 2026'da soğuk ve yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklık 4 ile 10 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 0 ile 3 derece arasında kalacak. Nem oranı yüksek, rüzgar hızı 15 km/s olacak. ilerleyen günlerde de benzer hava koşulları sürecek. 23 Ocak'ta sıcaklık 5 ile 11 derece arasında sisli bir hava ile karşılanacak. Soğuk havalara karşı kalın giyinmek ve dikkatli olmak gerek.

Doğukan Akbayır

Bugün 22 Ocak 2026 Perşembe. Bursa'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 10 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile 3 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 15 km/s civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Ocak Cuma günü sıcaklık 5 ile 11 derece arasında olacak. Bu günde sisli bir hava bekleniyor. 24 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 25 Ocak Pazar günü ise sıcaklıklar 8 ile 18 derece arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu olacak.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı havalarda trafik kazalarının artabileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Evde kalmak mümkünse sıcak içecekler tüketilmeli. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur.

