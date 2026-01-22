Bursa Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 22 Ocak 2026 Perşembe. Bursa'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 10 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile 3 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 15 km/s civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Ocak Cuma günü sıcaklık 5 ile 11 derece arasında olacak. Bu günde sisli bir hava bekleniyor. 24 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 25 Ocak Pazar günü ise sıcaklıklar 8 ile 18 derece arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu olacak.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı havalarda trafik kazalarının artabileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Evde kalmak mümkünse sıcak içecekler tüketilmeli. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur.