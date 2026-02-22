Bursa Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 22 Şubat 2026 Pazar günü, Bursa'da hava koşulları karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklıklar ise sırasıyla -2 ve -1 derece olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %84 seviyelerinde olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edin. Su geçirmez giysiler üşümekten koruyacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez mont kullanmalısınız. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 8 dereceye kadar çıkacak. Bu gün kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 24 Şubat Salı günü hava sıcaklıkları 11 derece civarında olacak. O gün de kısmen güneşli bir hava görülecek. Değişken hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Bursa'da bugün hava soğuk ve yağışlı. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Hava koşulları daha ılıman hale gelecek. Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak için uygun giysiler almanız önemlidir.