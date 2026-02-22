HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 22 Şubat 2026 Pazar günü karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4 derece, akşam ise 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık -2 ve -1 derece olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %84 düzeyinde. Soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı kalın giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve daha ılıman hava koşullarının gelmesi bekleniyor.

Bursa Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 22 Şubat 2026 Pazar günü, Bursa'da hava koşulları karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklıklar ise sırasıyla -2 ve -1 derece olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %84 seviyelerinde olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edin. Su geçirmez giysiler üşümekten koruyacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez mont kullanmalısınız. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 8 dereceye kadar çıkacak. Bu gün kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 24 Şubat Salı günü hava sıcaklıkları 11 derece civarında olacak. O gün de kısmen güneşli bir hava görülecek. Değişken hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Bursa'da bugün hava soğuk ve yağışlı. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Hava koşulları daha ılıman hale gelecek. Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak için uygun giysiler almanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltıRüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı
Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulunduYalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.