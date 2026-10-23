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Bursa Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 23 Ekim 2026 tarihi için hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bugün hava parçalı bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Öğle saatlerinde güneşin açmasıyla sıcaklık artış gösterecek. Cumartesi günü bulutlar azalacakken, pazar günü hafif gök gürültülü yağış bekleniyor. Dış mekan etkinlikleri planlayanların hava tahminlerini dikkate alması önemli.

Bursa Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bursa'da 23 Ekim 2026 tarihi için hava durumu ilgi çekici. Bugün hava parçalı bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık aralığı mevsim normlarına uygun. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatlerine doğru güneş açıyor. Bu nedenle sıcaklık artıyor. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Dışarıda vakit geçirecekler, hafif bir ceket almalı.

Bursa'da bugünkü hava durumu ile beraber, önümüzdeki günler için öngörüler de var. Cumartesi günü hava daha az bulutlu olacak. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Pazar günü hafif gök gürültülü yağış ihtimali bulunuyor. Dış mekan etkinlikleri planlayanlar dikkat etmeli. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli. Gelecek günlerde hava durumu mevsim normlarına uygun devam edecek. Hafif geçişler yaşanacak.

Bursalılar için hava durumunun değişkenliği bazı önlemler gerektiriyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek gerekiyor. Aktiviteleri buna göre planlamak önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da dikkat edilmesi gereken bir konu. Rüzgarlı günlerde korunmak için dikkatli olmak gerekiyor. Aşırı sıcaklarda bol su içmek ve güneşten korunmak önemlidir.

Yağmur ve rüzgarlı havalarda dışarıda bulunanların, uygun kıyafet ve ekipmanlar ile hazırlıklı olmaları gerekiyor. Bu şekilde, Bursa'nın mevsim geçişlerinin tadını çıkarmak mümkün. Hava durumunun değişken olduğunu unutmamalıyız. Herkesin dinamik koşullara uygun stratejiler geliştirmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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