Bursa Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sıcaklık gün boyunca 3 ile 10 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 7 derece olacak. Hava hafif yağışlı olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlar da devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında olacak. Hava yine hafif yağışlı kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece olacak. Hafif yağışlar yine sürecek.

Bursa'da nem oranı %84 civarında olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 12 km/saat hızda esecek. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 11 km/saat olarak tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde rüzgar 12 km/saat olacak. Gece saatlerinde ise rüzgarın hızı 13 km/saat olacak.

24 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları 5 ile 10 derece arasında değişecek. Artan bulutlar görülecek. 25 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 7 ile 16 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. 26 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 7 ile 14 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi düşebilir. Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalıdır. Bu durumda trafik kazalarının önlenmesi önemlidir. Yağışlı havalarda ıslanmamak için uygun kıyafetler giyilmelidir. Şemsiyeler yanınızda bulundurulmalıdır. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek de sağlığınız açısından faydalıdır.