Bursa Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Şubat Pazartesi 2026, Bursa'da hava durumu genellikle bulutlu ve serin. Gündüz sıcaklık 8-10 derece arasında. Akşam ise sıcaklık 4-6 dereceye düşecek. Nem oranı %60-92 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 6 km civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı günü sıcaklık 14-15 dereceye yükselecek. Daha sıcak bir hava bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri yağmurlu hava koşulları etkili olacak. Gündüz sıcaklık 7-10 derece, gece ise 1-6 derece arasında değişecek. Cuma günü sıcaklık gece -2 dereceye düşecek. Don ve buzlanma riski artabilir.

Bu dönemde uygun giysiler giyilmesi önemlidir. Özellikle yağmurlu ve soğuk günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Islak zeminlere dikkat edilmelidir. Buzlanma riski nedeniyle tedbirli olmak gerekir. Hava koşullarına bağlı trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Planlarınızı buna göre yapmanızda fayda var.