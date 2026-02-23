HABER

Bursa Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu, 23 Şubat Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla genellikle bulutlu ve serin seyrediyor. Gündüz sıcaklığı 8-10 derece aralığında ölçülürken, akşam saatlerinde 4-6 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişiklikleri yaşanacak. Salı günü 14-15 dereceye ulaşan sıcaklık, çarşamba ve perşembe günleri yağmurlu bir hava ile karşılaşacak. Don ve buzlanma riski için tedbirli olunmalıdır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 23 Şubat Pazartesi 2026, Bursa'da hava durumu genellikle bulutlu ve serin. Gündüz sıcaklık 8-10 derece arasında. Akşam ise sıcaklık 4-6 dereceye düşecek. Nem oranı %60-92 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 6 km civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı günü sıcaklık 14-15 dereceye yükselecek. Daha sıcak bir hava bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri yağmurlu hava koşulları etkili olacak. Gündüz sıcaklık 7-10 derece, gece ise 1-6 derece arasında değişecek. Cuma günü sıcaklık gece -2 dereceye düşecek. Don ve buzlanma riski artabilir.

Bu dönemde uygun giysiler giyilmesi önemlidir. Özellikle yağmurlu ve soğuk günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Islak zeminlere dikkat edilmelidir. Buzlanma riski nedeniyle tedbirli olmak gerekir. Hava koşullarına bağlı trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Planlarınızı buna göre yapmanızda fayda var.

