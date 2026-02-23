Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.
23.02.2026 11:35
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 83,52 gram metemfetamin, 67 sentetik hap ele geçirdi. Olaylarla ilgili yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
