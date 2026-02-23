Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 83,52 gram metemfetamin, 67 sentetik hap ele geçirdi. Olaylarla ilgili yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır