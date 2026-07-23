Bursa Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 23 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Hava çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 ile 24 derece arasında. Akşam saatlerinde ise 19 ile 22 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Gün boyunca hafif yağışlı koşullar etkili olabilir.

Önümüzdeki günlerde Bursa'daki hava durumu yine değişken olacak. 24 Temmuz Cuma günü, sıcaklık 20 ile 22 derece arasında olacak. Gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 15 ile 17 derece civarına düşecek. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

26 Temmuz Pazar günü hava daha sıcak hissedilecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olur.