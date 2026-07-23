HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 23 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında, öğlede ise 22 ile 24 derece arasında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 dereceye düşebilir. Gün boyunca hafif yağışlar görülebilir. 24 Temmuz Cuma günü sıcaklık 20 ila 22 derece arasında, gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 25 Temmuz Cumartesi ise sıcaklık 15'e kadar düşecek.

Bursa Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bursa'da 23 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Hava çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 ile 24 derece arasında. Akşam saatlerinde ise 19 ile 22 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Gün boyunca hafif yağışlı koşullar etkili olabilir.

Önümüzdeki günlerde Bursa'daki hava durumu yine değişken olacak. 24 Temmuz Cuma günü, sıcaklık 20 ile 22 derece arasında olacak. Gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 15 ile 17 derece civarına düşecek. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

26 Temmuz Pazar günü hava daha sıcak hissedilecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edeceklerSayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler
Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.