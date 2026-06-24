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Bursa Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 24 Haziran 2026 tarihi, güneşli ve keyifli bir hava ile karşılanıyor. Sıcaklık 20 ile 32 derece arasında değişecek. Kuzeydoğudan esen rüzgar, gün boyunca nem oranını %69 seviyelerinde tutacak. Yağış olasılığı ise yok denecek kadar düşük. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapmak, doğa yürüyüşlerine çıkmak ve Bursa'nın zenginliklerini keşfetmek harika bir fırsat sunuyor. Güneşin tadını çıkarırken, cilt koruma önlemlerini unutmamak önemli.

Bursa Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 20 ile 32 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Tahmini hızı saatte yaklaşık 9 kilometre olacak. Nem oranı %69 civarında. Yağış olasılığı ise %0 seviyesinde. Gün boyunca kuru bir hava hakim.

Bu güzel havadan faydalanabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkmanız mümkün. Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedebilirsiniz. Güneş ışığının yoğun olduğu bu günlerde dikkatli olmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Cildinizi korumanız gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıkları 19 ile 33 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. 26 Haziran Cuma günü sıcaklıklar 20 ile 33 derece arasında olacak. Yine güneşli bir hava olacağı tahmin ediliyor. 27 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar 19 ile 30 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı olması öngörülüyor.

Bu güzel havayı değerlendirmelisiniz. Açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz. Bursa'nın doğal güzelliklerini keşfe çıkmanız mümkün. Güneş ışığın yoğun olduğu günlerde cildinizi korumanız önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmaya özen göstermelisiniz.

Sonuç olarak, Bursa'da hava durumu oldukça güzel olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı hakim olacak. Ilıman sıcaklıklar da bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Bursa'nın güzelliklerini keşfe çıkmak iyi bir fikir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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