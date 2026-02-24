Bursa Hava Durumu! 24 Şubat Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı, Bursa'da hava durumu mevsim normallerinin üzerinde. Güne 6 derece civarında bir sıcaklıkla başlıyor. Sabah saatlerinde bulutlu bir hava hakim. Öğle saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar yükseliyor. Hava bulutlu kalmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde sıcaklık yine 10 derece seviyelerinde. Hava bulutlu. Gece ise sıcaklık 7 dereceye düşüyor. Hava bulutlu olmaya devam ediyor. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 9 kilometre hızla esiyor. Nem oranı sabah %81, gündüz %64, akşam %74 ve gece %81 seviyelerinde.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 4 derece civarına düşecek. Kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor. 27 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Açık bir hava hakim olması bekleniyor.

Değişken hava koşulları nedeniyle, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı ve soğuk havaya karşı önlem alınmalıdır. Sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanılmalıdır. 26 Şubat'ta kar yağışı beklendiği için trafikte aksamalar yaşanabilir. Yola çıkmadan önce yol durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. 27 Şubat'ta açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacaktır.