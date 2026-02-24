HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 24 Şubat Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün sıcaklık 10 dereceye kadar çıkıyor. Ancak, önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. 25 Şubat'ta hafif yağış bekleniyor, 26 Şubat'ta ise kar yağışı etkili olacak. Bu nedenle, soğuk ve yağışlı günler için hazırlıklı olmak önemli. 27 Şubat'ta açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak. Trafik durumunu kontrol etmekte fayda var.

Bursa Hava Durumu! 24 Şubat Salı Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı, Bursa'da hava durumu mevsim normallerinin üzerinde. Güne 6 derece civarında bir sıcaklıkla başlıyor. Sabah saatlerinde bulutlu bir hava hakim. Öğle saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar yükseliyor. Hava bulutlu kalmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde sıcaklık yine 10 derece seviyelerinde. Hava bulutlu. Gece ise sıcaklık 7 dereceye düşüyor. Hava bulutlu olmaya devam ediyor. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 9 kilometre hızla esiyor. Nem oranı sabah %81, gündüz %64, akşam %74 ve gece %81 seviyelerinde.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 4 derece civarına düşecek. Kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor. 27 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Açık bir hava hakim olması bekleniyor.

Değişken hava koşulları nedeniyle, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı ve soğuk havaya karşı önlem alınmalıdır. Sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanılmalıdır. 26 Şubat'ta kar yağışı beklendiği için trafikte aksamalar yaşanabilir. Yola çıkmadan önce yol durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. 27 Şubat'ta açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara Denizi’nin altında yeni izler bulunduMarmara Denizi’nin altında yeni izler bulundu
Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.