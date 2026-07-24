Bursa Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Temmuz 2026 Cuma günü, Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli kalacak. Öğleden sonra hava sıcaklığı 19-22 derece arasında yükselebilir. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, günün ilerleyen saatlerinde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 13-16 derece arasında olacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi tahmin ediliyor. Pazar günü hava sıcaklığı 19-22 derece arasında olması bekleniyor. Daha sıcak bir hava hakim olacak. Pazartesi günü ise sıcaklık 26-28 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı dikkatli olmalısınız. Özellikle öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz de önemlidir. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymelisiniz. Bol su içmek de sağlığınız açısından önemlidir.

Bursa'da 24 Temmuz Cuma günü hava durumu değişken olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmanız ve gerekli önlemleri almanız, gününüzü konforlu ve sağlıklı geçirmenize yardımcı olacaktır.