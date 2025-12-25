Bursa Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Aralık 2025 Perşembe günü, Bursa'da hava durumu genellikle bulutlu. Hafif yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 10 derece civarında. Gece ise 5 dereceye düşecek. Rüzgarlar hafif esebilir. Nem oranı yüksek kalacak. Bursa'daki hava, hafif yağışlı ve serin bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde 26 Aralık Cuma günü hava daha soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 6 derece civarına düşecek. 27 Aralık Cumartesi günü, sıcaklıklar 2 dereceye gerileyecek. 28 Aralık Pazar günü yer yer yağmur ve kar sağanakları yaşanabilir. Gündüz sıcaklıkları 4 derece civarında olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında, kalın giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde uygun kıyafetler seçilmelidir. Islanmamak için dikkatli olunmalıdır. Buzlanma ve don olaylarına karşı önlem alınmalıdır. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli sürülmelidir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığı kontrol edilmelidir. Su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Bu koşullara uygun hazırlıklı olmak sağlık ve güvenlik açısından önemlidir.