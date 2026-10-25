HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 25 Ekim Pazar 2026'da hava durumu değişken bir seyir izliyor. Şehir sonbahar atmosferine bürünmüşken, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün içinde hafif yağış bekleniyor. Doğa yürüyüşü planlayanların dikkatli olması gerekir. Hava koşullarındaki ani değişiklikler, açık hava etkinliklerini de etkileyebilir. Bursa'nın doğal güzelliklerini keşfederken esnek bir program yapmanız büyük önem taşıyor.

Bursa Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bursa hava durumu, 25 Ekim Pazar 2026 tarihinde değişken bir seyir izliyor. Şehirde sonbahar atmosferi hâkim. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde serin bir hava var. Ancak gün ortasında sıcaklık artıyor. Bu, keyifli bir dışarıda zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Gün içinde hafif yağış bekleniyor. Bu durum, Bursa'nın doğal yapısının bir parçası. Doğa yürüyüşü planlayanların dikkatli olması önemli. Üstlerini kontrol etmekte fayda var. Dışarı çıkacakların yanında hafif bir yağmurluk ya da şemsiye bulundurmaları öneriliyor. Gün boyunca hava koşulları değişken olacak. Akşam saatlerinde hava soğuyacak. Yürüyüşe çıkacakların kalın bir hırka ya da ceket alması akıllıca.

İlerleyen günlerde hava durumu değişken kalacak. Hafta ortasına doğru sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında sabitlenecek. Bu durum, ferah bir hava sunacak. Ancak yağışlı günlerin artması plan yaparken yeni stratejiler geliştirmeyi gerektirebilir. Açık hava etkinliklerini hava durumu tahminine göre planlamak faydalı.

Bursa’da karşılaşılacak bu hava durumu, aktivitelerinizi etkileyebilir. Havayı kontrol etmek ve esnek bir program yapmak önemli. Dışarıda zaman geçirirken, hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak gerekiyor. Bursa'nın doğal güzelliklerini keşfederken mevsimsel zorluklarla başa çıkma yeteneğiniz gelişir.

Sonuç olarak, Bursa'daki hava durumu dinamik bir seyir izliyor. Bugünkü hava, sonbahar etkilerini hissedeceğiniz hafif ve keyifli bir gün sunacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava şartları bekleniyor. Bu nedenle doğa yürüyüşlerine ve dışarıda zaman geçireceğiniz anlara hazırlıklı olmak önemli. Hava koşullarının her an değişebileceğini unutmayın. Esnek ve planlı olmak her zaman avantaj sağlar.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Japonya'da 7 büyüklüğünde depremle sallandı!Japonya'da 7 büyüklüğünde depremle sallandı!
Motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybettiMotosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Şarkıcı Nev'in yarım kalan hayali ortaya çıktı

Şarkıcı Nev'in yarım kalan hayali ortaya çıktı

Tutuklama talep edilmişti! Ertan Aydın hakkında adli kontrol kararı

Tutuklama talep edilmişti! Ertan Aydın hakkında adli kontrol kararı

Fon soruşturması açıklaması! 'Maalesef' diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti

Fon soruşturması açıklaması! 'Maalesef' diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.