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Bursa Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça olumlu geçiyor. Gündüz sıcaklık 30 dereceye yaklaşırken, gece 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 13 km/s olurken, nem oranı %87 seviyelerinde bulunuyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 30 ile 33 derece arasında değişmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri yapmak için ideal olan bu günlerde su tüketimine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bursa Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 25 Haziran 2026 Perşembe. Bursa'da hava durumu oldukça güzel. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşacak. Gece ise sıcaklık 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Gün boyunca hava güneşli olacak. Rüzgar hızı 13 km/s civarında. Nem oranı %87 seviyelerinde.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Cuma günü hava sıcaklığı 30 ile 33 derece arasında değişecek. Hava güneşli olacak. Cumartesi günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Hava yine güneşli geçecek. Pazar günü 30 ile 33 derece arasında bir sıcaklık öngörülüyor. Hava yine güneşli olacak.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Ancak yüksek nem oranı terlemeyi artırabilir. Bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava aktivitelerinden kaçının. Koruyucu önlemleri almak faydalı olacaktır. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurun.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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