Bursa Hava Durumu! 25 Mayıs Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü, Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar düşebilir. Bu nedenle gün boyunca hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. Salı günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü ise hava açık olacak. Sıcaklıklar 26 dereceye kadar yükselecek. Perşembe günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 26 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemlidir. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek faydalıdır.