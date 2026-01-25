HABER

Bursa Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu, bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 15 dereceye ulaşırken, akşam 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Ayrıca, 26 Ocak'ta sıcaklık 16 derece olacak. 27 Ocak'ta sıcaklık 12'ye inip, yağmur bekleniyor. Hava durumu değişkenlik gösterdiği için, uygun giyinmek ve hava tahminlerini dikkatlice takip etmek önem taşımaktadır.

Taner Şahin

25 Ocak 2026 Pazar günü Bursa'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %92 seviyesinde. Rüzgar hızı tahmini 5.4 km/saat. Gün doğumu saati 08:18'dir. Gün batımı saati 18:15 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 16 derece civarında olacak. 27 Ocak Salı günü sıcaklık 12 derece seviyesine düşecek. 28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Salı günü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer günlerde hava genellikle bulutlu kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olur.

