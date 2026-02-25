Bursa Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Hava durumu, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü Bursa'da değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 3°C civarında olacak. Gün boyunca hafif yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 8°C'ye yükselecek. Akşam ise hava 1°C civarına düşecek.

Perşembe günü, 26 Şubat'ta hava durumu farklılık gösterecek. Gündüz sıcaklık 4°C olacak. Gece sıcaklığı ise -2°C civarına düşecek. Karla karışık yağmur bekleniyor. Cuma günü, 27 Şubat'ta hava sıcaklığı gündüz yine 4°C olacak. Gece sıcaklığı -3°C’ye kadar düşecek. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Cumartesi, 28 Şubat'ta gündüz sıcaklık 6°C olacak. Gece sıcaklığı -4°C civarında bekleniyor. Güneşli ile parçalı bulutlu arası bir hava oluşacak.

Bu koşullar altında, 26 Şubat'taki karla karışık yağmur ve düşük sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunmalı. Yolda seyahat edeceklerin gerekli önlemleri alması önemlidir. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için uygun giyinmek faydalı olacaktır. Islak zeminlere karşı da dikkatli olmak önemlidir.