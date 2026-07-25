Bursa Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar da görülebilir. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15 - 16 derece arasında olacak. Gece ise 9 - 10 dereceye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı yüksek olacağı için hava daha serin hissedilebilir. Rüzgarın hızı 8 - 10 km/saat civarında bekleniyor.

Bu tür hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar önlem almalıdır. Yağışlı havalarda zeminler kayganlaşabilir. Yürürken veya araç kullanırken dikkatli olmak gerekir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetler giymek sağlık açısından faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Hava daha sıcak ve güneşli olacak. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık 20 - 22 derecede kalacak. 27 Temmuz Pazartesi günü ise 26 - 28 derece arasında olması bekleniyor. 28 Temmuz Salı günü sıcaklık 26 - 28 derece olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 21 - 23 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.

Bu sıcak günlerde güneşe dikkat edilmelidir. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısını dengelemek için bu önlemler yardımcı olur. Sıcak havalarda hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar koruma gerektirir.

Bursa'da 25 Temmuz Cumartesi günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Güneşli günler yaşanacak. Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak konforunuzu artırır. Sağlığınızı korumanıza da yardımcı olacaktır.