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Bursa Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu 26 Ekim Pazartesi günü oldukça değişken. Sabah serin başlayan gün, öğleye doğru 19 ile 22 derece arasında bir sıcaklık aralığı sunuyor. Bugün hafif yağmur beklenirken, dışarı çıkmadan önce plan yapmanın önemi artıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların ise 18 dereceye düşmesiyle yağışlı havalar devam edecek. Bursa'nın ılıman iklimine uygun giyinmek ve yağmurlara karşı tedbir almak gerekiyor.

Bursa Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bursa'da 26 Ekim Pazartesi 2026 tarihi hava durumu oldukça değişken. Sabah serin başlıyor. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu durum Bursa'nın genel iklimini gösteriyor. Kış mevsimi yaklaşıyor. Ayrıca yerel tahminlere göre, hafif yağmur beklentisi var. Bugünkü hava durumu hakkında bilgi arayanlar "bugünkü hava nasıl?" sorusunu soruyor. Dışarı çıkmadan önce plan yapmak önemli.

Bursa'da hava durumu sık değişiyor. Kıyafet seçiminde dikkatli olmalıyız. Bugün hafif yağmura hazırlıklı olmakta fayda var. Ani yağışlardan korunmak için şemsiye ya da su geçirmez ceket almak iyi bir fikir. Bursa'nın ılıman iklimi bu tür değişikliklere hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç geçecek. 27 Ekim Salı günü sıcaklık 18 dereceye düşecek. Yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor. Çarşamba günü hava kısmen açılacak. Ancak soğuk rüzgarlar etkili olacak. Sıcaklıklarda dalgalanmalar yaşanabilir. Bu yüzden kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Akşam saatlerinde dışarı çıkılacaksa sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir.

Bursa hava durumu sürprizlerle dolu. Güncel hava tahminlerine dikkat etmek önemli. Önümüzdeki günlere yönelik planlarınızı buna göre oluşturmalısınız. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol edin. Hava koşullarına uygun giyinin. Olası yağışlara karşı tedbirli olmak gerekir. Bursa'nın değişken iklimine uyum sağlamak için bunlar etkilidir. Her gün yeni bir hava durumu sizleri bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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