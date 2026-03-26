Bursa Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mart 2026 Perşembe, Bursa'da ılıman ve yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında seyredecek. Hafif yağışlar yaşanacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Yağışlar bu saatlerde de devam edecek. Rüzgar kuzeyden esiyor. Hızı saatte 20 kilometre olarak tahmin ediliyor.

Bursa'da hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlarla birlikte değişiklik gösterecek. Sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzey yönünden esmesiyle rüzgarlı bir havaya hazır olmalısınız.

Önümüzdeki günler de değişken bir hava durumu sunacak. Cuma günü, 27 Mart, bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 17 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklığının ise 8 derece civarında olması bekleniyor. Cumartesi günü, 28 Mart, sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 10 derece, gece ise 5 derece civarında olacak. Pazar günü, 29 Mart, yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 9 derece, gece ise 5 derece olacak.

Bu dönemde hava koşularındaki ani değişimleri dikkate almak önemlidir. Yağışlı ve rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. Yağışa karşı koruyucu önlemler almanız sağlığınızı korur. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini unutmamalısınız. Planlarınızı hava koşullarına göre yapmalısınız.