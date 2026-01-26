HABER

Bursa Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da değişken hava durumu, 26 Ocak 2026 tarihinde etkisini göstermeye devam ediyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 11 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 7 dereceye düşüyor. Öğle saatlerinde 15 dereceye ulaşan sıcaklık, akşam yağmurla birlikte 13 dereceye geriliyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak, hafif yağmur bekleniyor. Sürücü ve yayaların dikkatli olmaları gerekiyor, sisli hava görüş mesafesini azaltabilir.

Devrim Karadağ

Bugün, 26 Ocak 2026 Pazartesi, Bursa'da hava durumu değişken. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarında. Bulutlu bir hava hakim. Hissedilen sıcaklık 7 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Bulutlu bir hava devam edecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %72, gündüz %59, akşam %72 ve gece %80 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Ocak Salı hava sıcaklığı 16 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağmurlu bir hava beklentisi var. 28 Ocak Çarşamba hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Yine hafif yağmurlu bir hava etkili olacak. 30 Ocak Cuma günü sıcaklık 18 dereceye kadar çıkacak. Sisli bir hava bekleniyor.

Değişken hava koşulları nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde sisli hava olabilir. Görüş mesafesinin düşebileceği unutulmamalıdır. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Trafik kurallarına uymalı ve hız limitlerine riayet etmelidirler. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekir. Uygun kıyafetler giymek sağlığınız açısından faydalıdır.

hava durumu Bursa
