Bursa Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar günü, Bursa'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 20 derece civarında. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26 dereceye yükselebilir. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında olacak. O saatlerde az bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20 dereceye düşecek. Hava az bulutlu kalacak.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava daha sıcak ve güneşli olacak. Pazartesi günü sıcaklığın 26 derece civarında olması bekleniyor. Salı günü ise 24 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalı. Hafif yağışlara karşı önlem almak önemli. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş ışınlarından korunmak gerekiyor. Uygun kıyafetler giymek ve bol su içmek sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.