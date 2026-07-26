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Bursa Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 26 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah 20 derece olarak başlayan sıcaklık, gündüz 26 dereceye yükselebilir. Hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde 25 dereceye düşecek. Gelecek günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak. Pazartesi 26 derece, Salı ise 24 derece tahmin ediliyor. Hafif yağışlara karşı önlem almak ve sıcak günlerde güneşten korunmak önemli.

Bursa Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar günü, Bursa'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 20 derece civarında. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26 dereceye yükselebilir. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında olacak. O saatlerde az bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20 dereceye düşecek. Hava az bulutlu kalacak.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava daha sıcak ve güneşli olacak. Pazartesi günü sıcaklığın 26 derece civarında olması bekleniyor. Salı günü ise 24 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalı. Hafif yağışlara karşı önlem almak önemli. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş ışınlarından korunmak gerekiyor. Uygun kıyafetler giymek ve bol su içmek sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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