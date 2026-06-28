Bursa Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu, 28 Haziran 2026 Pazar günü oldukça güzel. Gündüz sıcaklık 30°C civarında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. Gece sıcaklık 16°C civarına düşecek. Yağış ihtimali neredeyse yok.

Bugünkü hava durumu, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Gündüzleri sıcaklık 28°C bekleniyor. Gece ise 16°C civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 33°C'ye çıkacak. Hava yine güneşli olacak. 30 Haziran Salı günü de sıcaklık 33°C civarında olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 34°C'ye ulaşacak. Hava yine güneşli kalacak.

Sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için güneşten korunmak önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalıdır. Ayrıca, sıcak havalarda açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak daha rahat bir deneyim sunar.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların önlemler alması yararlı olacaktır. Sıcak havalara uygun şekilde hazırlanmaları önemlidir.