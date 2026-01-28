HABER

Bursa Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 28 Ocak 2026 günü hava durumu bulutlu ve serin. Gün boyunca sıcaklık 14 dereceyi bulurken, akşam saatlerinde 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneyden geliyor ve hızı saatte 7 kilometre civarında. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 29 Ocak'ta 15 dereceye çıkacak, hafif yağmur bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve trafikte dikkatli olmak, Bursa'da günleri daha konforlu hale getirebilir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü Bursa'da hava durumu bulutlu ve serin. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı saatte 7 kilometre civarında. Nem oranı %87 civarında olacak. Gün boyunca hava serin ve nemli hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu değişecek. 29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 15 dereceye yükselecek. Hafif yağmurlu bir gün yaşanması bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü de benzer bir hava durumu hakim olacak. Sıcaklık 13 derece civarında kalacak. Hafif yağmurun devam etmesi bekleniyor. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 11 dereceye düşecek. Orta şiddetli yağmurlar yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağmurlu günler için yanınızda şemsiye bulundurmak faydalıdır. Trafikte dikkatli olmak da önem arz ediyor. Yol koşullarına uygun hızda seyretmek gerekir. Hava koşullarına göre planlar yaparak, Bursa'da geçirdiğiniz günleri daha konforlu hale getirebilirsiniz.

