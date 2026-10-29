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Bursa Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa, 29 Ekim 2026 hava durumu hafif bulutlu bir profil sergiliyor. Sıcaklık 19 ila 22 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde 16 dereceye düşecek. Ara ara yağışlar, serin rüzgârlarla birleşerek ferah bir atmosfer oluşturacak. Gelecek günlerde sıcaklık dalgalanmaları bekleniyor. Cuma günü 17 dereceye düşebilir. Dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ve uygun giyimle hazırlıklı olması önem taşıyor.

Bursa Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bursa hava durumu, 29 Ekim Perşembe 2026'da ilginç bir profil sergileyecek. Sıcaklık 19 ila 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar düşebilir. Hava gün boyunca hafif bulutlu olacak. Ara ara yağışlar görülebilir. Bu yağışlar, Bursa'nın serin rüzgârlarıyla birleşerek ferah bir atmosfer yaratacak. Bugünkü hava durumu karamsar bulut tabakasıyla gözükse de, ılık bir hava hâkim olacak.

Gelecek günlerde hava durumu, Bursa için dinamik bir tablo çizebilir. Cuma günü sıcaklık biraz daha düşecek. Sıcaklık 17 derece civarına inmesi muhtemel. Hava, daha bulutlu ve yağışlı geçecek. Cumartesi ve pazar günlerinde sıcaklık tekrar yükselecek. 20 dereceye kadar çıkacağı düşünülüyor. Bu süre zarfında gökyüzü zaman zaman açılacak. Güneş ışınları, insanlara olumlu etkiler yapacak. Ancak pazar günü hafif yağmur ihtimali var.

Bursa'nın hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkat etmesi gerekiyor. Yağışlı günlerde dışarı çıkacaklar, şemsiye bulundurmalı. Soğuk hava rüzgârlarını hissetmemek için uygun giyinmekte fayda var. Vücut direncimizi artırmak için sıcak içecekler tüketmek, günümüzü keyifli hale getirebilir. Hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek, sağlıklı bir gün geçirmemize yardımcı olacaktır.

Bursa hava durumu, 29 Ekim 2026'da benzersiz bir deneyim sunacak. Doğanın ve insan aktivitelerinin nasıl şekilleneceğine dair umut verici izler bırakacak. Herkesin bu doğal atmosferin tadını çıkarmasını umuyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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