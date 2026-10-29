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İspanya'daki tren faciası! Kazada telsiz konuşmaları sızdı: Vahim hata ortaya çıktı

İspanya’da dün sabah saatlerinde meydana gelen tren faciasında iki hızlı tren çarpışmıştı. Korkunç olayda 68 kişi hayatını kaybederken 15 kişinin ise durumunun ağır olduğu biliniyordu. Bölgeden gelen görüntüler kazanın ciddiyetini gözler önüne sererken, ana istasyondaki teknisyen ile tren personeli arasındaki telsiz konuşması ortaya çıktı. Görüşmede ölümcül bir hata yapıldığı fark edildi. İşte tüm detaylar!

İspanya'daki tren faciası! Kazada telsiz konuşmaları sızdı: Vahim hata ortaya çıktı

İspanya’nın en önemli gazetelerinden El Paris 68 kişinin ölümü 15’i ağır 50’den fazla yolcunun yaralandığı kaza sırasında tren makinistleri ile Madrid Atocha Ana İstasyon birim sorumlusu arasındaki konuşma kayıtlarını paylaştı. Tren kazası sırasında gerçekleşen konuşmaların ses kaydına göre ana istasyondaki teknisyen trenlerden biri hareket edemediğini bildirdiği halde diğer hızlı trene normal hızda devam et talimatı verdi ve korkunç kaza meydana geldi.

İspanya daki tren faciası! Kazada telsiz konuşmaları sızdı: Vahim hata ortaya çıktı 1

HATTI TIKAYAN TREN OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETMEDEN 'NORMAL SEYİR' TALİMATI VERMİŞ

Buna göre, Madrid-Endülüs hattının kontrol noktalarından biri olan Urda Tren İstasyonunda sistem arızası yaşandı. Bunun üzerine güzergah boyunda demiryolunda bulunan tüm trenler durdu. Sistem arızası nedeniyle Urda Tren İstasyonunun görevini Madrid Atocha Ana Kontrol Merkezi devraldı.

Ses kayıtlarına göre durmakta olan Iryo treninin makinisti ile Atocha’daki kontrol operatörü arasındaki iki görüşme ve arkadan gelen AVE treninin makinisti ile aynı kontrol operatörü arasındaki bir görüşme gerçekleşti. Atocha’daki sorumlu teknisyen Iryo treninin 25 kilometre gerisinde bulunan AVE trenine, protokolde belirtildiği gibi saatte 40 kilometre hız sınırıyla "görüş mesafesi içinde" değil, "normal seyir"e yeniden başlaması emrini verdi. Bunu, önlerinde hattı tıkayan başka bir tren olup olmadığını kontrol etmeden yaptı. Iryo treninin makinisti de "normal sürüşe" devam etme emrini aldı ancak 7 dakika sonra treni yeniden çalıştıramadığı için hâlâ durduğunu bildirdi. Ancak buna rağmen AVE trenine normal hızda devam et talimatı verildi. Iryo makinistinin halen durduğu bildirimden çarpma anına kadar geçen 5 dakikada da herhangi uyarı yapılmadığı için korkunç kaza meydana geldi.

İspanya daki tren faciası! Kazada telsiz konuşmaları sızdı: Vahim hata ortaya çıktı 2

"NORMAL HIZDA MI?"

El Pais gazetesinde konuşmaların dökümü ise şu şekilde verildi.

AVE Makinisti ile Atocha Merkez görüşmesi:

-Evet
-Saat 08.36’da.
-Evet
-2080 numaralı tren makinisti. LZB’yi kapatıp yeniden açın. Sürüşe devam edin. Ardından BSL’nin koruması altında normal hızda sürüşe devam edin
-Normal hızda mı?
-Evet.

Iryo ile Atocha Merkez Görüşmesi:
Saat 08.41: Iryo ile ilk görüşme

-Günaydın, Atocha. BSL’de seyir halindeyken sinyal kaybı yaşadım. Önümdeki araç 113 numaralı şeritte 200’ün üzerinde hızla ilerliyor. Ancak sinyali alamadım. Durmuş durumdayım. Urda girişinde.

İspanya daki tren faciası! Kazada telsiz konuşmaları sızdı: Vahim hata ortaya çıktı 3

ATOCHA ANA MERKEZ’DE GÖREVLİLERİN İFADESİ ALINDI

İspanya Toledo yakınlarındaki tren kazasında ağır kusuru ortaya çıkan Madrid'deki Atocha tren istasyonundaki ADİF demir yolları ana kontrol merkezinde görevli tüm çalışanların ifadesi alındı.

İspanya daki tren faciası! Kazada telsiz konuşmaları sızdı: Vahim hata ortaya çıktı 4

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HALEN DEVAM EDİYOR

İspanya Toledo yakınlarındaki tren kazasında bir gün geride kalırken gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam etti.

İş makinaları ve bine yakın personel aydınlatılan kaza bölgesinde tren vagonlarında ceset ve yaralı aradı.

Helikopter dron arama köpekleri dahil tüm imkanlar kullanılırken hayatını kaybeden AVE hızlı trenindeki makinistin Antanio Acedo Meneses olduğu açıklandı. 36 yaşındaki makinistin dede ve babasının da demiryolu çalışanı olduğu bu nedenle kendisinin de makinistliği seçtiği belirtildi. Kazada stajyer makinist David Cabanas’ın öldüğü ifade edildi.

Kaza bölgesinde ve Toledo şehrinde aileler için irtibat merkezleri kuruldu. Ancak buna rağmen İspanya dışında veya kaza bölgesine uzak olan kaza kurbanlarının yakınları ise sosyal medyadan tanıdıklarına ulaşmak için çağrıda bulunuyor.

Kazaya karışan şirketlerden biri olan Renfe ise Aralık ayına kadar Madrid Endülüs tren seferleri için bilet satışını durdurdu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İspanya tren
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