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Kolon kanseri gençleri de etkiliyor! Bağırsak alarm veriyor

ABD'de çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler arasında kolon kanseri teşhislerinin arttığı belirtiliyor. Yeni bir araştırma, genç yaşta teşhis edilen vakalarda hastalığın daha agresif türlerinin görülebildiğine işaret ediyor. Uzmanlar, artışın nedenlerini anlamak için bağırsak mikrobiyomuna odaklanıyor.

Kolon kanseri gençleri de etkiliyor! Bağırsak alarm veriyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Kolon kanseri, kalın bağırsağı etkileyen bir hastalık olarak biliniyor. Genellikle ileri yaşlarda görülen kanser türü, gençlerde nadir olsa da yeni vakalar araştırmacıların dikkatini çekiyor.

2026 yılında Amerikan Kanser Derneğinin bilimsel dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kolon kanseri vakalarının yüzde 55'i 65 yaşın üzerindeki kişilerde görülüyor. Vakaların yalnızca yüzde 16'sı ise 49 yaş ve altındaki kişilerde teşhis ediliyor. ABD'de 21 yaşın altındaki kişilerde her yıl yalnızca birkaç yüz vaka tespit ediliyor.

Kolon kanseri gençleri de etkiliyor! Bağırsak alarm veriyor 1

GENÇLERDE KOLON KANSERİNİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Colorado Üniversitesi Anschutz Kampüsü'nde tıbbi onkoloji profesörü ve Colorectal Cancer Alliance adlı kuruluşun tıbbi danışmanı olan Dr. Christopher Lieu, araştırmaların büyük bölümünün bağırsak mikrobiyomuna odaklandığını belirtti.

Bağırsak mikrobiyomu, sindirim sisteminde yaşayan bakteri ve diğer mikroorganizmaların oluşturduğu topluluğu ifade ediyor. Bu mikroorganizmalardaki dengesizliklerin vücutta iltihaplanmaya yol açabileceği, iltihaplanmanın da kansere neden olan DNA mutasyonlarını tetikleyebileceği düşünülüyor.

Ancak uzmanlara göre, bağırsak mikrobiyomundaki değişimlerle kanser arasındaki ilişki oldukça karmaşık. Gençlerde bu değişimlerin neden ortaya çıktığını açıklayan tek bir faktör bulunmuyor.

Kolon kanseri gençleri de etkiliyor! Bağırsak alarm veriyor 2

KOLON KANSERİNDE TEK BİR NEDEN OLMAYABİLİR

Dr. Lieu, gençlerde bağırsak mikrobiyomunun neden değiştiğini anlamanın sanılandan çok daha karmaşık olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, genç yaşta görülen kolon kanseri vakalarındaki artışın altında yatan mekanizmaları anlamaya çalışıyor. Bağırsak mikrobiyomundaki değişiklikler olası araştırma alanlarından biri olsa da mevcut bulgular, artışın tek bir nedene bağlanamayacağını gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
kolon kanseri
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