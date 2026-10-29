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Lise öğrencisinin 'okula gelmeyin kötü olacak mesajı' ortalığı karıştırdı

Tekirdağ'da hareketli dakikalar yaşandı. Bir lise öğrencisinin, "Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" yazması üzerine ekiplere bilgi verildi. Mesajı atan liselinin evinde arama yapıldı. Suç unsuru bulunmayan olayda mesajı atan kişinin dikkat çekmek için böyle bir yola başvurduğu değerlendirildi.

Lise öğrencisinin 'okula gelmeyin kötü olacak mesajı' ortalığı karıştırdı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencilerinden biri, arkadaşlarına "Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" deyince emniyet ve okul yönetimini harekete geçirdi. Öğrencinin ifadesine başvurulurken, evinde arama yapıldı.

Lise öğrencisinin okula gelmeyin kötü olacak mesajı ortalığı karıştırdı 1

HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

İddialara göre, kısa süre önce Çorlu'dan Muratlı'ya taşınan Cezayir asıllı lise öğrencisi A.B.T., arkadaşlarına; "Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" ifadelerini kullandı. Söz konusu söylemlerin ardından, öğrencinin yakın zamanda çevresine silahlardan bahseden cümleler kurduğu yönündeki iddialar üzerine durum yetkililere bildirildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

İhbar üzerine harekete geçen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öğrencinin evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan detaylı incelemelerde hiçbir suç unsuruna rastlanmazken, öğrencinin yalnız kaldığı, hiç arkadaşının olmadığı için bu yolla ilgi çekmeye çalıştığı değerlendirildi.

Olayla ilgili başlatılan adli süreçte öğrencinin ifadesinin de alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ lise mesaj
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