Bursa Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 29 Ocak 2026 tarihinde bulutlu ve yağışlı bir hava hâkim olacak. Gün içinde sıcaklık 15 dereceye ulaşırken, akşam saatlerinde 14 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise gündüz 11 derece, akşam 10 derece olarak öngörülüyor. Güney yönünden esecek rüzgarın saatte 20 km'ye kadar çıkması tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hafif ve orta şiddette yağmur görüleceği belirtiliyor.

Taner Şahin

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe günü, Bursa'da genel olarak bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde bu sıcaklığın 14 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 11 derece, akşam ise 10 derece olarak öngörülüyor. Rüzgar güney yönünden esiyor. Rüzgarın hızı saatte 20 kilometreye çıkacak. Zaman zaman 61 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Nem oranı %66 ile %71 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 30 Ocak Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 14 derece, gece ise 9 derece civarında olacak. 31 Ocak Cumartesi günü orta şiddetli yağmur etkili olacak. Sıcaklık gündüz 9 derece, gece 7 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. 1 Şubat Pazar günü ise hafif yağmur bekleniyor. O gün sıcaklık gündüz 11 derece, gece 7 derece civarında kalacak.

Bu hava koşulları altında dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye taşımak da önemlidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek gerekir. Vücut ısınızı korumanız önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir.

